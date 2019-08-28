Двое пострадавших от взрыва в Дрогобыче в тяжелом состоянии

"На 6:00 в медицинские учреждения города Дрогобыч госпитализированы 7 пострадавших, из них 4 ребенка в возрасте 6, 9, 12 и 17 лет. Двое пострадавших, из них 1 ребенок, находится в тяжелом состоянии. Один человек погиб. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще три человека. Спасательные работы продолжаются", - указали в департаменте.

Причины разрушения дома и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть один погибший человек, личность которого устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.