Двоє постраждалих через вибух у Дрогобичі у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Двоє постраждалих, з них одна дитина, внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі Львівської області перебувають у тяжкому стані. Під завалами в будинку, де після вибуху стався обвал під'їзду, можуть перебувати ще люди. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"На 6:00 у медичні заклади міста Дрогобич госпіталізовано 7 постраждалих, з них 4 дитини віком 6, 9, 12 та 17 років. Двоє постраждалих, з них 1 дитина, знаходиться у важкому стані. Одна особа загинула. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще три особи. Рятувальні роботи продовжуються", - вказали в департаменті.
Причини руйнування будинку та обставини події встановлюються.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є одна загибла людина, особу якої встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.