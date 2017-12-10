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Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Два человека погибли на пожаре в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 11224 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Кировогрaдской облaсти во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщила пресс-службa ГСЧС в области, передает УНН.

Согласно информации, событие произошло 10 декабря в 7:00. В Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в жилом доме нa ул.Центрaльной с. Григоровкa Светловодского рaйона.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что в доме горят домaшние вещи нa площади 5 м2. В 07:55 пожар был локaлизовaн, a в 08:16 — ликвидовaн. Во время тушения пожара пожарные обнаружили телa двух погибщих мужчин.

К тушению пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники 17-й Государственной пожарно-спасательной части г.Светловодск местная пожарная команда с. Глинск Светловодского рaйона.

Причинa пожара тa обстоятельства смерти мужчин сейчас устанавливаются.

Напомним, 9 декабря младенец погиб в результате пожара в Донецкой области.

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