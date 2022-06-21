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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Два человека в Запорожье подорвались на вражеской мине: начато расследование

Два человека в Запорожье подорвались на вражеской мине: начато расследование

Киев • УНН

 • 188782 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Запорожье два человека взорвались на вражеской мине. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора в Telegram.

Детали 

По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села Малая Токмачка Пологовского района. В ночь на 20 июня 2022 года двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле взорвались на вражеской мине. Потерпевшие получили тяжелые ранения, их госпитализировали в больницу.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним 

В Одесской области на пляже человек взорвался на мине и погиб. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал не ходить на пляже и не купаться в море - из-за минирования. 

Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что в области на одной из дорог взорвалась машина на мини, которую заложили российские оккупанты. Три человека погибли, один ранен.

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