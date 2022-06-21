Два человека в Запорожье подорвались на вражеской мине: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Запорожье два человека взорвались на вражеской мине. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора в Telegram.
Детали
По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села Малая Токмачка Пологовского района. В ночь на 20 июня 2022 года двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле взорвались на вражеской мине. Потерпевшие получили тяжелые ранения, их госпитализировали в больницу.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Напомним
В Одесской области на пляже человек взорвался на мине и погиб. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал не ходить на пляже и не купаться в море - из-за минирования.
Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что в области на одной из дорог взорвалась машина на мини, которую заложили российские оккупанты. Три человека погибли, один ранен.