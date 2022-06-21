Двоє людей у Запоріжжі підірвалися на ворожій міні: розпочато розслідування

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За даними слідства, військовослужбовці країни-агресора, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, замінували поле та ґрунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району. У ніч на 20 червня 2022 року двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі підірвались на ворожій міні. Потерпілі отримали тяжкі поранення, наразі вони госпіталізовані до лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо

В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук закликав не ходити на пляжі та не купатись у морі - через мінування.

Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що в області на одній з доріг підірвалася автівка на міні, яку заклали російські окупанти. Троє людей загинули, один поранений.