Два человека получили травмы в ДТП на Кировоградщине

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42195 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118964 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129656 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120840 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125145 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128091 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152839 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150958 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201208 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Два человека получили травмы в ДТП на Кировоградщине

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 августа. УНН. Вчера, 17 августа, на автодороге Кропивницкий-Аджамка у Веселовки Кропивницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС, пишет корреспондент УНН.

Легковой автомобиль “KIA” съехал в кювет и перевернулся. Люди, которые находились в автомобиле, получили травмы.

Спасатели 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда и аварийно-спасательного отряда специального назначения распилили деревья и кусты, в которых застрял легковой автомобиль, изъяли двух пострадавших из искореженного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНН, на автодороге Николаев-Жидачев-Калуш водитель врезался в дерево, от чего скончался на месте.

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