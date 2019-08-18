Два человека получили травмы в ДТП на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 августа. УНН. Вчера, 17 августа, на автодороге Кропивницкий-Аджамка у Веселовки Кропивницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС, пишет корреспондент УНН.
Легковой автомобиль “KIA” съехал в кювет и перевернулся. Люди, которые находились в автомобиле, получили травмы.
Спасатели 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда и аварийно-спасательного отряда специального назначения распилили деревья и кусты, в которых застрял легковой автомобиль, изъяли двух пострадавших из искореженного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Как сообщал УНН, на автодороге Николаев-Жидачев-Калуш водитель врезался в дерево, от чего скончался на месте.