61-річний водій врізався в дерево, від чого помер на місці - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На автодорозі Миколаїв-Жидачів-Калуш водій врізався в дерево, від чого помер на місці. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області, передає УНН.
“Як попередньо встановили правоохоронці, близько 15:35 водій автомобіля ВАЗ 2106, 61-річний житель району, між селами Бережниця та Загурщина не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП водій загинув на місці події”, — йдеться в повідомленні.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у місті Дніпро затримали помічника начальника Нацполіції Запорізької області, що скоїв потрійне ДТП та втік.