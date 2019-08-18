61-летний водитель врезался в дерево, от чего умер на месте - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На автодороге Николаев-Жидачев-Калуш водитель врезался в дерево, от чего скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-служб полиции Львовской области, передает УНН.
“Как предварительно установили правоохранители, около 15:35 водитель автомобиля ВАЗ 2106, 61-летний житель района, между деревнями Бережныця и Загурщина не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении.
Открытое уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в городе Днепр задержали помощника начальника Нацполиции Запорожской области, который совершил тройное ДТП и скрылся.