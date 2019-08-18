Двоє людей травмувалися в ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вчора, 17 серпня, на автошляху Кропивницький-Аджамка біля Веселівки Кропивницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС, пише кореспондент УНН.
Легковий автомобіль “KIA” з’їхав у кювет і перекинувся. Люди, які знаходилися в автівці, отримали травми.
Рятувальники 1-го Державного пожежно-рятувального загону та аварійно-рятувального загону спеціального призначення розпиляли дерева та кущі, в яких застряг легковик, вилучили двох постраждалих з понівеченого автомобіля та передали лікарям швидкої медичної допомоги.
Як повідомляв УНН, на автодорозі Миколаїв-Жидачів-Калуш водій врізався в дерево, від чого помер на місці.