Два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе

Пострадавшие доставлены в госпиталь, об их состоянии ничего не сообщается.

Во время взрыва произошло частичное обрушение крыши здания. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков возгорания.

Полиция приступила к расследованию причин взрыва.

Как сообщал УНН, в результате обвала торгового центра в Индии погибли два человека, около 70-ти находятся под завалами.