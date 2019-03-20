Два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Два человека получили в среду ранения при взрыве в доме в районе Канога Парк в Лос-Анджелесе. Как сообщило в среду в Twitter пожарное управление Лос-Анджелеса, взрыв повредил три помещения в одноэтажном здании, что использовали в коммерческих целях, сообщает УНН.
Пострадавшие доставлены в госпиталь, об их состоянии ничего не сообщается.
Во время взрыва произошло частичное обрушение крыши здания. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков возгорания.
Полиция приступила к расследованию причин взрыва.
Как сообщал УНН, в результате обвала торгового центра в Индии погибли два человека, около 70-ти находятся под завалами.