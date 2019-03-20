Двоє людей постраждали під час вибуху в будинку в Лос-Анджелесі

КИЇВ. 20 березня. УНН. Двоє людей отримали в середу поранення під час вибуху в будинку в районі Канога-Парк в Лос-Анджелесі. Як повідомило в середу в Twitter пожежне управління Лос-Анджелеса, вибух пошкодив три приміщення в одноповерховій будівлі, що використовували у комерційних цілях, повідомляє УНН.