Двоє людей постраждали під час вибуху в будинку в Лос-Анджелесі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Двоє людей отримали в середу поранення під час вибуху в будинку в районі Канога-Парк в Лос-Анджелесі. Як повідомило в середу в Twitter пожежне управління Лос-Анджелеса, вибух пошкодив три приміщення в одноповерховій будівлі, що використовували у комерційних цілях, повідомляє УНН.
Постраждалі доставлені в госпіталь, про їх стан нічого не повідомляється.
Під час вибуху сталося часткове обвалення даху будівлі. Пожежні, які прибули на місце події, не виявили ознак загоряння.
Поліція приступила до розслідування причин вибуху.
Як повідомляв УНН, внаслідок обвалу торгового центру в Індії загинули дві людини, близько 70-ти перебувають під завалами.