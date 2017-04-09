Двое мужчин в столице напали на девушку с электрошокером

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции быстро установили лиц, причастных к преступлению, и задержали их. Ими оказались 35-летний ранее неоднократно судимый за грабежи киевлянин и 44-летний уроженец Волынской области, который был ранее судим за сутенерство и торговлю людьми", - говорится в сообщении.

Товарищи объяснили, что нашли девушку через интернет. Пострадавшая продавала телефон, и нападавшие договорились с ней о встрече.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и объявлено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Напомним, 4 апреля в Тячевском районе на Закарпатье взяли под стражу трех преступников, которые в конце марта 2017 совершили разбойное нападение на квартиру одинокого пенсионера в пгт Буштино и украли у него национальной и иностранной валюты на сумму более полумиллиона гривен.