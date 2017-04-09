Двоє чоловіків у столиці напали на дівчину з електрошокером

“Під час проведення оперативно-пошукових заходів працівники поліції швидко встановили осіб, причетних до злочину, та затримали їх. Ними виявилися 35-річний раніше неодноразово судимий за грабежі киянин і 44-річний уродженець Волинської області, який був раніше судимий за сутенерство та торгівлю людьми”, — йдеться у повідомленні.

Товариші пояснили, що знайшли дівчину через інтернет. Постраждала продавала телефон, і нападники домовилися з нею про зустріч.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до 10-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, 4 квітня у Тячівському районі на Закарпатті взято під варту трьох злочинців, які наприкінці березня 2017 року вчинили розбійний напад на помешкання самотнього пенсіонера у смт Буштино та вкрали у нього національної та іноземної валюти на суму понад півмільйона гривень.