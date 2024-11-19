Дворец Терещенко на Житомирщине окончательно вернули государству и передали Министерству образования
Киев • УНН
Прокуратура обеспечила возвращение государству памятника архитектуры - дома-усадьбы Терещенко в пгт Красное. Комплекс зданий стоимостью 148 млн грн передано на баланс Коростышевского профессионального аграрного лицея.
Прокуратура в Бердичеве Житомирской области, обеспечила реальное исполнение решения суда о возвращении государству из частной собственности памятника архитектуры местного значения - дома-усадьбы Терещенко, что в пгт Красное Бердичевского района. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
В Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности государства в лице Министерства образования и науки Украины на комплекс зданий ориентировочной стоимостью 148 млн грн.
Комплекс охватывает дворец ХIX века, здания, где размещались мастерская, конюшни и другие хозяйственные помещения общей площадью более 4,4 тыс м2.
Все сооружения, составляющие культурное наследие края, переданы на баланс Коростышевского профессионального аграрного лицея.
Напомним
В 2000 году дворец Грохольских-Терещенко сессией Червоненского поселкового совета передали в безвозмездное пользование монастырю Украинской православной церкви московского патриархата. С тех пор во дворце действует женский монастырь.
Дело о возвращении государству дома-усадьбы Терещенко суды разных инстанций рассматривали в течение нескольких лет. В январе 2024 года Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что Украинская православная церковь московского патриархата должна вернуть Дворец Терещенко в собственность государства.
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