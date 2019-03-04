Двумя медалями завершили выступление украинцы на этапе Серии А по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Зальцбурге (Австрия) прошел первый этап Серии А по каратэ на котором украинские спортсмены завоевали две бронзовые награды. Об этом говорится на сайте Спортивного комитета Украины, передает УНН.
Число представителей Украины стало рекордным — 79 каратистов. Впрочем, медальный багаж оказался не слишком большим: две бронзовые медали, которые получили Анжелика Терлюга (-55 кг) и Галина Мельник (-68 кг).
В течение соревнований Терлюга разгромила соперниц из Канады (8:0), Чехии (5:1), Нидерландов (4:1), затем одолела каратистку из Египта Ясмин Аттиа (3:1), а в четвертьфинале — Алесандру Хасане из Хорватии (1:0). Но в полуфинале одесситка уступила будущей чемпионке Тарават Хаксар из Ирана (0:2). В бронзовом финале Анжелика победила Сабину Захарову из Казахстана — 7:0.
Львовянка Мельник, в свою очередь, победила соперниц из Нидерландов (6:0), Испании (5:0), Сербии (3:1). В четвертьфинале воспитанница Антона Никулина проиграла будущей чемпионке, опытной Алисе Бухингер из Австрии — 0:4. Впрочем, в утешительных схватках Галина одолела Катрину Педерсен из Дании (0:0), и в бронзовом финале — Ли Гон из Китая (6:2).
Также за “бронзу” сражались Стас Горуна (-75 кг) и Валерий Тумаков (-84 кг), но они уступили в баталиях за награды.
Стоит отметить, что турнир в Зальцбурге собрал рекордное количество участников — на соревнованиях выступили 2059 спортсменов из 99 стран мира.
Добавим также, ближайшим большим стартом для украинцев станет чемпионат Европы по каратэ, который пройдет с 28 по 31 марта в Гвадалахаре (Испания), а второй этап Серии А состоится в мае в Стамбуле.