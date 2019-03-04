Двома медалями завершили виступ українки на етапі Серії А з карате

Число представників України стало рекордним — 79 каратистів. Втім, медальний здобуток виявився не надто великим: дві бронзові медалі, які здобули Анжеліка Терлюга (-55 кг) та Галина Мельник (-68 кг).

Протягом змагань Терлюга розтрощила суперниць з Канади (8:0), Чехії (5:1), Нідерландів (4:1), потім здолала каратистку з Єгипту Ясмін Аттіа (3:1), а у чвертьфіналі — Алесандру Хасані з Хорватії (1:0). Але у півфіналі одеситка поступилася майбутній чемпіонці Тарават Хаксар з Ірану (0:2). У бронзовому фіналі Анжеліка перемогла Сабіну Захарову з Казахстану — 7:0.

Львів’янка Мельник, у свою чергу, перемогла суперниць з Нідерландів (6:0), Іспанії (5:0), Сербії (3:1). У чвертьфіналі вихованка Антона Нікуліна програла майбутній чемпіонці, досвідченій Алісі Бухінгер з Австрії — 0:4. Втім, у втішних сутичках Галина здолала Катріну Педерсен з Данії (0:0), та у бронзовому фіналі — Лі Гон з Китаю (6:2).

Також за “бронзу” билися Стас Горуна (-75 кг) та Валерій Тумаков (-84 кг), але вони поступилися в баталіях за нагороди.

Варто відзначити, що турнір у Зальцбурзі зібрав рекордну кількість учасників — на змаганнях виступили 2059 спортсменів з 99 країн світу.

Додамо також, найближчим великим стартом для українців стане чемпіонат Європи з карате, який відбуватиметься з 28 до 31 березня в Гвадалахарі (Іспанія), а другий етап Серії А відбудеться в травні в Стамбулі.