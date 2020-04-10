Двум участникам НВФ "Рубеж", участвовавших в захвате штаба ВМС в Севастополе, сообщается о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Прокуратура и полиция АР Крым сообщили о подозрении двум участникам НЗФ “Рубеж”, участвовавших в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе 19-20 марта 2014 года. Об этом говорится в сообщении прокуратуры АР Крым, передает УНН.
“Прокуратура АР Крым совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя сообщили о подозрении еще двум участникам незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина „Рубеж“ по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)”, — сообщили правоохранители.
Так, санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
По данным прокуратуры, досудебным расследованием было установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина “Рубеж”, 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.
“В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, правоохранительными органами расследуется 800 производств по преступлениям в оккупированном Крыму.