Правоохоронними органами розслідується 800 проваджень через злочини в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом шести років було повідомлено про підозру 1200 особам у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та веденні агресивної війни проти України. Окрім того, правоохоронними органами розслідується 800 проваджень через злочини в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Протягом шести років з початку окупації Автономної Республіки Крим Офіс Генерального прокурора та прокуратура АР Крим встановили та повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та веденні агресивної війни проти України понад 1200 особам. В тому числі мова йде про депутатів VI скликання Верховної Ради АР Крим та Севастопольської міської ради, колишніх українських правоохоронців, прокурорів і суддів, що зрадили присязі, а також високопосадовців РФ", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами досудового розслідування органи прокуратури направили до суду 241 обвинувальний акт відповідної категорії, з яких 220 – в порядку спеціального заочного досудового розслідування (in absentia).
Наразі судами ухвалено 34 обвинувальні вироки за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України) та державну зраду (ст. 111 КК України).
"Загалом органи правопорядку здійснюють досудове розслідування у понад 800 кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території: умисні вбивства, викрадення, тортури, незаконні обшуки, примусові мілітаризація та депортація тощо", - додається у повідомленні.
За даними Офісу Генерального прокурора, докази порушення РФ та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права систематично передаються до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (ОП МКС). З 2014 року вже направлено 7 таких інформаційних повідомлень. В своїх останніх звітах ОП МКС визначає ситуацію в Криму, як міжнародний збройний конфлікт між Україною та Росією.
Нагадаємо, в Україні за шість років обліковано 610 кримінальних правопорушень за статтею "державна зрада".