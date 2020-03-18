КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом шести років було повідомлено про підозру 1200 особам у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України та веденні агресивної війни проти України. Окрім того, правоохоронними органами розслідується 800 проваджень через злочини в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.