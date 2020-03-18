Правоохранительными органами расследуется 800 производств по преступлениям в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение шести лет было сообщено о подозрении 1200 лицам в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и ведении агрессивной войны против Украины. Кроме того, правоохранительными органами расследуется 800 производств по преступлениям в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"В течение шести лет с начала оккупации Автономной Республики Крым Офис Генерального прокурора и прокуратура АР Крым установили и сообщили о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и ведении агрессивной войны против Украины более 1200 лицам. В том числе речь идет о депутатах VI созыва Верховной Рады АР Крым и Севастопольского городского совета, бывших украинских правоохранителей, прокуроров и судей, изменили присяге, а также должностных лиц РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам досудебного расследования органы прокуратуры направили в суд 241 обвинительный акт соответствующей категории, из которых 220 - в порядке специального заочного досудебного расследования (in absentia).
Сейчас судами принято 34 обвинительные приговоры за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины) и государственную измену (ст. 111 УК Украины).
"В целом органы правопорядка осуществляют досудебное расследование в 800 уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированной территории: умышленные убийства, похищения, пытки, незаконные обыски, принудительные милитаризация и депортация т.д.", - добавляется в сообщении.
По данным Офиса Генерального прокурора, доказательства нарушения РФ и ее оккупационной администрацией норм международного права систематически передаются в Офис Прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС). С 2014 года уже направлено 7 таких информационных сообщений. В своих последних отчетах ОП МКС определяет ситуацию в Крыму, как международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией.
Напомним, в Украине за шесть лет учтено 610 уголовных правонарушений по статье "государственная измена".