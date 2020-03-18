КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение шести лет было сообщено о подозрении 1200 лицам в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины и ведении агрессивной войны против Украины. Кроме того, правоохранительными органами расследуется 800 производств по преступлениям в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.