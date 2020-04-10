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Двом учасникам НЗФ "Рубіж", які брали участь в захопленні Штабу ВМС у Севастополі, повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прокуратура та поліція АР Крим повідомили про підозру двом учасникам НЗФ “Рубіж”, які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі 19-20 березня 2014 року. Про це йдеться в повідомлені прокуратури АР Крим, передає УНН.

“Прокуратура АР Крим спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру ще двом учасникам незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина „Рубіж“ за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)”, — повідомили правоохоронці.

Так, санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням було встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина “Рубіж”, 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі.

“На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, правоохоронними органами розслідується 800 проваджень через злочини в окупованому Криму.

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