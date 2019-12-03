Двукратного олимпийского чемпиона, который скрывался в Украине, осудили на пять лет

59-летний чемпион двух Олимпиад по дзюдо был признан виновным в полной мере в развращении несовершеннолетних после двухдневных переговоров по обвинению.

Обвиняемый отрицал все обвинения до конца суда.

“Они говорят неправду”, — отметил 59-летнее лицо на второй день судебного разбирательства в Орхальте.

Прокуратура предъявила спортсмену обвинения в растлении двух детей еще в 2016 году. Спортсмен соблазнил воспитанников спортивного центра, когда работал там в конце 1990-х и начале 2000 годов.

После предъявления обвинений Зайзенбахер покинул Австрию и скрывался на территории Украины, однако был экстрадирован в Вену в сентябре 2019 года.

Стоит отметить, что Зайзенбахер оставался кумиром для многих после окончания активной карьеры. В 1996 году он был награжден золотой медалью за заслуги перед Австрийской Республикой, а также основал собственную Ассоциацию дзюдо в Вене.

Добавим, в 1984 и 1988 годах Зайзенбахер выигрывал золотые медали Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и Сеуле, становился чемпионом мира 1985 года, а с 2010 по 2012 годы тренировал сборную Грузии по дзюдо.