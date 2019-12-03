Двократного олімпійського чемпіона, який переховувався в Україні, засудили на п'ять років

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Австрії завершився суд над дворазовим олімпійським чемпіоном з дзюдо Петером Зайзенбахером, інформує УНН з посиланням на “Австрійське агентство друку” (АРА).

59-річний чемпіон двох Олімпіад з дзюдо був визнаний винним в повній мірі в розбещенні неповнолітніх після дводенних переговорів по звинуваченню.

Обвинувачений заперечував усі звинувачення до кінця суду.

“Вони говорять неправду”, — відзначив 59-річна особа на другий день судового розгляду в Орхальте.

Прокуратура пред’явила спортсмену звинувачення в розтлінні двох дітей ще в 2016 році. Спортсмен спокусив вихованців спортивного центру, коли працював там в кінці 1990-х і початку 2000 років.

Після пред’явлення звинувачень Зайзенбахер покинув Австрію і переховувався на території України, однак був екстрадований до Відня у вересні 2019 року.

Варто зазначити, що Зайзенбахер залишався кумиром для багатьох після закінчення активної кар’єри. У 1996 році він був нагороджений золотою медаллю за заслуги перед Австрійською Республікою, а також заснував власну Асоціацію дзюдо у Відні.

Додамо, у 1984 і 1988 роках Зайзенбахер вигравав золоті медалі Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі і Сеулі, ставав чемпіоном світу 1985 року, а з 2010 по 2012 роки тренував збірну Грузії з дзюдо.

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