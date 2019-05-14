Двух россиянок осудили за дачу взятки пограничнику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Суд вынес приговор двум гражданкам Российской Федерации за предоставление взятки пограничнику. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
По данным следствия, две гражданки Российской Федерации, находясь на международном пункте пропуска "Танюшевка", расположенном на территории Новопсковского района, во время проверки документов и прохождения контроля предоставили инспектору пограничной службы неправомерную выгоду на общую сумму 5 000 гривен.
Таким образом, иностранки хотели ускорить и беспрепятственно пройти процедуру пересечения госграницы вопреки порядку, установленного действующим законодательством Украины.
"По результатам судебного рассмотрения каждая гражданка осуждена приговором суда к наказанию в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен), которые в сумме 17 000 гривен сегодня оплачены", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в аэропорту "Одесса" гражданин России пытался попасть в Украину и предложил инспектору пограничной службы взятку в 100 евро и 1000 российских рублей.