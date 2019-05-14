Двох росіянок засудили за надання хабара прикордоннику
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Суд виніс вирок двом громадянкам Російської Федерації за надання хабара прикордоннику. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
За даними слідства, дві громадянки Російської Федерації, перебуваючи на міжнародному пункту пропуску "Танюшівка", розташованому на території Новопсковського району, під час перевірки документів та проходження контролю надали інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду на загальну суму 5 000 гривень.
Таким чином, іноземки хотіли пришвидшити та безперешкодно пройти процедуру перетину держкордону всупереч порядку, встановленого чинним законодавством України.
"За результатами судового розгляду кожну громадянку засуджено вироком суду до покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень), які в сумі 17 000 гривень на сьогодні сплачені", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, в аеропорту "Одеса" громадянин Росії намагався потрапити в Україну і запропонував інспектору прикордонної служби хабар у 100 євро і 1 тисячу російських рублів.