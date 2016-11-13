Двух раненых бойцов доставили из зоны АТО в Днепр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Двух раненых бойцов доставили в больницу имени Мечникова из сектора Донецк. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, передает УНН-Центр.
"Защитники получили пулевое (11-го около 17:00), минно-взрывное (12-го около двух ночи). Военные врачи прооперировали, стабилизировали и подготовили к эвакуации. Во время эвакуации ребята дышали самостоятельно, были в сознании, но состояние одного мальчика тяжелое", - говорится в заметке.
Также Т.Губа сообщила, что вчера, 12 ноября, бригада экстренной медицины катастроф приняла от военных врачей несколько больных бойцов, которые были доставлены в военный госпиталь.