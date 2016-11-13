Двох поранених бійців доставили із зони АТО у Дніпро
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Двох поранених бійців доставили у лікарню імені Мечникова із сектору Донецьк. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН-Центр.
“Захисники отримали кульове (11-го близько 17:00 ), мінно-вибухове (12-го близько другої ночі). Військові лікарі прооперували, стабілізували і підготували до евакуації. Під час евакуації хлопці дихали самостійно, були в свідомості, але стан одного хлопчика важкий”, — йдеться у дописі.
Також Т.Губа повідомила, що вчора, 12 листопада, бригада екстреної медицини катастроф прийняла у військових лікарів декілька хворих бійців, які були доставлені в військовий госпіталь.