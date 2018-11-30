Двух пленных контрразведчиков СБУ планируют перевести в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Двух взятых в плен сотрудников Службы безопасности Украины, находившихся вместе с украинскими моряками на украинских судах, планируют перевести в Москву для проведения следственных действий с ними. Об этом сказал на брифинге руководитель Аппарата председателя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, передает корреспондент УНН.
"На сегодня действительно есть информация о том, что, например, два сотрудника СБУ, которые находятся в русском плену, готовятся к перевозке в город Москва для проведения с ними следственных действий в рамках фальсифицированного российской стороной уголовного производства", - сообщил он.
Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала радиоперехват разговоров российских летчиков во время вооруженной атаки на украинские корабли в Черном море 25 ноября и эти разговоры доказывают преднамеренность действий военных РФ.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и два сотрудника СБУ.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.