Двох полонених контррозвідників СБУ планують перевести до Москви

“На сьогодні дійсно є інформація про те, що, наприклад, два співробітника СБУ, які перебувають у російському полоні, готуються до перевезення до міста Москва для проведення з ними слідчих дій в межах сфальсифікованого російською стороною кримінального провадження”, - повідомив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила радіоперехоплення розмов російських льотчиків під час збройної атаки на українські кораблі у Чорному морі 25 листопада і ці розмови доводять навмисність дій військових РФ.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяти 24 особи - військові моряки та два співробітника СБУ.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.