Двух подозреваемых участников "самообороны Севастополя" объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", которые принимали участие в задержании украинцев на территории оккупированного Крыма, сообщили о подозрении и объявили в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года вооруженные несли "службу" на территории населенного пункта Гончарное, города Севастополь. При этом, подозреваемые осуществляли незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Прокуратура и полиция Крыма сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.
Как ранее сообщалось в УНН, Министерство иностранных дел Украины осудило нарушение Российской Федерацией права на свободу передвижения граждан Украины с временно оккупированной территории Крыма.