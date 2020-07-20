Двох підозрюваних учасників "самооборони Севастополя" оголосили у розшук

"Двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року озброєні несли "службу" на території населеного пункту Гончарне, міста Севастополь. При цьому, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також приймали участь у затриманні українських громадян на території півострова", – йдеться у повідомленні.

Прокуратура та поліція Криму повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України і оголосили в розшук.

Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство закордонних справ України засудило порушення Російською Федерацією права на свободу пересування громадян України з тимчасово окупованої території Криму.