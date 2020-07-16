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МЗС України зробило заяву через обмеження Росією вільного пересування з Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило порушення Російською Федерацією права на свободу пересування громадян України з тимчасово окупованої території Криму. Відповідну заяву оприлюднено пресслужбою МЗС, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ України засуджує факти порушення прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (Україна), що спричинені введеними Російською Федерацією обмежувальними заходами з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19”, — заявили в МЗС.

Повідомляється, що громадянам України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь та яким окупаційною адміністрацією були незаконно та примусово видані російські паспорти, дозволено лише одноразовий виїзд за межі тимчасово окупованої території, чим обмежується їхнє право на свободу пересування.

“Мешканці Криму, які відмовилися від отримання паспорту РФ, вважаються іноземцями та можуть лише виїхати без можливості повернення до Криму. Такі обмеження, встановлені російською окупаційною владою, суперечать нормам міжнародного права, зокрема пункту 4 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, в якому чітко прописано, що ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в’їзд у свою власну країну”, — наголосили дипломати.

При цьому, з їхніх слів, окупаційною владою не вводились санітарні обмеження на сполучення з регіонами самої РФ, істотно ураженими COVID-19, зокрема авіасполучення з Москвою не припинялось.

Такий режим пересування створює істотні перешкоди для молоді, яка обирає українську вищу освіту, зазначають в МЗС.

Так, абітурієнти, що виїздили на материкову частину України для складання іспитів або подання документів для вступу до вищих навчальних закладів, а також батьки, що їх супроводжували, після повернення до Криму та до закінчення карантинних обмежень не зможуть залишити тимчасово окуповану територію.

“Очевидним є те, що введені під приводом боротьби з поширенням нової коронавірусної хвороби обмеження є протиправними, штучними та такими, що спрямовані на подальшу ізоляцію тимчасово окупованих територій від України, консолідацію окупаційного режиму, продовження зухвалого порушення норм міжнародного права. Погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострову вимагає посиленої протидії з боку міжнародної спільноти”, — підкреслили у дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше цього тижня в офісі Уповноваженого ВР з прав людини повідомили, що в окупованому Криму та Севастополі окупаційна адміністрація скасувала обов’язкову 14-денну обсервацію для людей, які в’їжджають на територію півострова.

Українські Національні Новини

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