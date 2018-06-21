Двух юношей будут судить за избиение пограничников в Мариуполе

“Досудебным расследованием установлено, что 17 июня, примерно в 22:25, подозреваемые лица находились на летней площадке кафе Red cups в ТРЦ ”Порт Сити“, где, действуя умышленно вместе с несколькими другими лицами, устроили драку, в ходе которой нанесли телесные повреждения потерпевшим, которые являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Мариупольская местная прокуратура № 1 установила наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно — в грубом нарушении общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий, которые произошли в развлекательном заведении. Прокуратурой готовится ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемых меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Мариуполе избили пограничников из-за просьбы принести меню на украинском языке.

Напомним, суд оставил под стражей сообщницу избиения бойца АТО.