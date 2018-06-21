Двох молодиків судитимуть за побиття прикордонників у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Маріуполі повідомлено про підозру двом чоловікам, які завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцям. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Досудовим розслідуванням установлено, що 17 червня, приблизно о 22:25, підозрювані особи знаходились на літньому майданчику кафе Red cups у ТРЦ „Порт Сіті“, де, діючи умисно разом із кількома іншими особами, вчинили бійку, в ході якої спричинили тілесні ушкодження потерпілим, які є військовослужбовцями Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Маріупольська місцева прокуратура № 1 встановила наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру двом чоловікам 1999 року народження у скоєнні хуліганства, а саме — грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.
На теперішній час у кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються усі учасники хуліганських дій, що відбулися у розважальному закладі. Прокуратурою готується клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних міри запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі побили прикордонників за прохання принести меню українською мовою.
Нагадаємо, суд залишив під вартою співучасницю побиття бійця АТО.