Двух метателей признали лучшими легкоатлетами месяца в Украине

У мужчин уверенную победу одержал Михаил Кохан, который выиграл “золото” на чемпионате Европы среди юношей по самым высоким юношеским мировым достижением и “серебро” на чемпионате мира среди юниоров по метанию молота (соответственно, 87,82 м и 79,68 м). У женщин вне конкуренции была новоиспеченная чемпионка мира среди юниоров по метанию копья (55,95 м) Алина Шух.

Как сообщал УНН, по итогам июня аналогичное признание получили прыгунья в высоту и спринтер.