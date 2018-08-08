Двох метальників визнали кращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Федерація легкої атлетики України оприлюднила імена двох кращих спортсменів України у своєму виді спорту за підсумками липня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації.
У чоловіків впевнену перемогу здобув Михайло Кохан, який виграв “золото” на чемпіонаті Європи серед юнаків з найвищим юнацьким світовим досягненням та “срібло” на чемпіонаті світу серед юніорів з метання молоту (відповідно, 87,82 м та 79,68 м). У жінок поза конкуренцією була новоспечена чемпіонка світу серед юніорів з метання спису (55,95 м) Аліна Шух.
Як повідомляв УНН, за підсумками червня аналогічне визнання отримали стрибунка у висоту та спринтер.