Двух хоккеистов "Кременчуга" признали лучшими игроками месяца УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская хоккейная лига продолжила традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украины по хоккею — чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН.
Лучшим голкипером октября стал Никита Гордюшин из “Кременчуга”. Вратарь провел 7 матчей за месяц, и все они стали победными для “горожан”. За 425 минут игрового времени голкипер заработал коэффициент надежности 1,41 и отразил 93,4 процента бросков. Именно Гордюшин защищал ворота “Кременчуга” в двух матчах против прямого конкурента за первое место в турнирной таблице — херсонского “Днепра” — и оба этих матча стали победными для кременчужан.
Среди игроков линии обороны наиболее эффективно в октябре сыграл защитник “Днепра” Сергей Афанасьев, набрав 5 (2 + 3) очков в 9 матчах при показателе полезности +9. За месяц “Днепр” провел 5 матчей против “Кременчуга” и “Донбасса”, занимают 1 и 3 места в турнирной таблице соответственно — и в них Афанасьев заработал показатель полезности +4.
Лучшим нападающим месяца был признан игрок “Донбасса” Виталий Лялька. 7 из 8 матчей дончан стали результативными для форварда — в них он набрал 18 (5 + 13) очков при показателе полезности +11.
Стоит отметить, что автором наиболее красивой заброшенной шайбы стал нападающий “Кременчуга” Даниил Фурса. Форвард обыгрался с партнером, пропустил шайбу между ног, завел клюшку за спину и отправил игровой снаряд мимо голкипера “Ледяных Волков”.