Двох хокеїстів "Кременчука" визнали кращими гравцями місяця УХЛ

Кращим голкіпером жовтня став Микита Гордюшин з “Кременчука”. Воротар провів 7 матчів за місяць, і всі вони стали переможними для “городян”. За 425 хвилин ігрового часу голкіпер заробив коефіцієнт надійності 1,41 і відбив 93,4 відсотки кидків. Саме Гордюшин захищав ворота “Кременчука” в двох матчах проти прямого конкурента за перше місце в турнірній таблиці — херсонського “Дніпра” — і обидва цих матчу стали переможними для кременчужан.

Серед гравців лінії оборони найбільш ефективно в жовтні зіграв захисник “Дніпра” Сергій Афанасьєв, набравши 5 (2 + 3) очок в 9 матчах при показнику корисності +9. За місяць “Дніпро” провів 5 матчів проти “Кременчука” та “Донбасу”, що займають 1 і 3 місця в турнірній таблиці відповідно — і в них Афанасьєв заробив показник корисності +4.

Кращим нападником місяця був визнаний гравець “Донбасу” Віталій Лялька. 7 з 8 матчів донеччан стали результативними для форварда — в них він набрав 18 (5 + 13) очок при показнику корисності +11.

Варто зазначити, що автором найбільш красивої закинутої шайби став нападник “Кременчука” Данило Фурса. Форвард обігрався з партнером, пропустив шайбу між ніг, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд повз голкіпера “Льодяних Вовків”.