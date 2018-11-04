Двох хокеїстів "Кременчука" визнали кращими гравцями місяця УХЛ

ukru
Ексклюзив
12:16 • 44967 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 107300 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97034 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 88521 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107623 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121234 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73738 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81910 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157274 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224989 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
58 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126362 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113433 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107475 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 80444 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 62427 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 107303 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121235 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 157276 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 503877 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 11995 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50573 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54830 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190737 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185909 перегляди
Актуальне
Двох хокеїстів "Кременчука" визнали кращими гравцями місяця УХЛ

Двох хокеїстів "Кременчука" визнали кращими гравцями місяця УХЛ

Київ • УНН

 • 6487 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська хокейна ліга продовжила традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату України з хокею — чемпіонату Української хокейної ліги, повідомляє УНН.

Кращим голкіпером жовтня став Микита Гордюшин з “Кременчука”. Воротар провів 7 матчів за місяць, і всі вони стали переможними для “городян”. За 425 хвилин ігрового часу голкіпер заробив коефіцієнт надійності 1,41 і відбив 93,4 відсотки кидків. Саме Гордюшин захищав ворота “Кременчука” в двох матчах проти прямого конкурента за перше місце в турнірній таблиці — херсонського “Дніпра” — і обидва цих матчу стали переможними для кременчужан.

Серед гравців лінії оборони найбільш ефективно в жовтні зіграв захисник “Дніпра” Сергій Афанасьєв, набравши 5 (2 + 3) очок в 9 матчах при показнику корисності +9. За місяць “Дніпро” провів 5 матчів проти “Кременчука” та “Донбасу”, що займають 1 і 3 місця в турнірній таблиці відповідно — і в них Афанасьєв заробив показник корисності +4.

Кращим нападником місяця був визнаний гравець “Донбасу” Віталій Лялька. 7 з 8 матчів донеччан стали результативними для форварда — в них він набрав 18 (5 + 13) очок при показнику корисності +11.

Варто зазначити, що автором найбільш красивої закинутої шайби став нападник “Кременчука” Данило Фурса. Форвард обігрався з партнером, пропустив шайбу між ніг, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд повз голкіпера “Льодяних Вовків”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70