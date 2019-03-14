Двое депутатов Ичнянского городского совета осуждены за коррупцию

Установлено, что в нарушение требований ч. 2 ст. 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции", после сложения депутатских полномочий, лица несвоевременно подали декларации за прошлый год, предельный срок подачи которых был в 01.04.2018.

Ичнянским районным судом правонарушители признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля) и наложено взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (по 850 грн каждому). Работа на данном направлении продолжается.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд восемь админпротоколов за нарушение требований финансового контроля, в частности, депутатов, врача, директора госпредприятия и других.



