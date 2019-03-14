Двох депутатів Ічнянської міської ради засуджено за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Двоє колишніх депутатів Ічнянської міської ради, після складання повноважень, несвоєчасно подали декларації за минулий рік, через що їх притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
Встановлено, що у порушення вимог ч. 2 ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції”, після складання депутатських повноважень, особи несвоєчасно подали декларації за минулий рік, граничний термін подачі яких був до 01.04.2018.
Ічнянським районним судом правопорушників визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (по 850 грн кожному). Робота на даному напрямі триває.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду вісім адмінпротоколів за порушення вимог фінансового контролю, зокрема, щодо депутатів, лікаря, директора держпідприємства та інших.