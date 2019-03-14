Двох депутатів Ічнянської міської ради засуджено за корупцію

КИЇВ. 14 березня. УНН. Двоє колишніх депутатів Ічнянської міської ради, після складання повноважень, несвоєчасно подали декларації за минулий рік, через що їх притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.