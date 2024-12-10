Двойной вражеский обстрел Златополя на Харьковщине: уже 10 пострадавших
Киев • УНН
В Златополе в результате двух ракетных ударов пострадали 10 мирных жителей в возрасте от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы, повреждено административное здание.
В результате двух ракетных обстрелов армии рф по городу Златополь Харьковской области известно уже о десяти пострадавших, сообщил во вторник глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Десять человек пострадали в результате двух обстрелов г. Златополь. В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы-госпитализированы в медицинское учреждение
По его словам, повторный обстрел повредил административное здание.
Среди пострадавших, двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.
Ранее
Сообщалось, что российская армия нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. Зафиксировано попадание возле банка.