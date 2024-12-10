Двойной вражеский обстрел Златополя на Харьковщине: уже 10 пострадавших

В результате двух ракетных обстрелов армии рф по городу Златополь Харьковской области известно уже о десяти пострадавших, сообщил во вторник глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Десять человек пострадали в результате двух обстрелов г. Златополь. В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы-госпитализированы в медицинское учреждение