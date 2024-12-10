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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двойной вражеский обстрел Златополя на Харьковщине: уже 10 пострадавших

Двойной вражеский обстрел Златополя на Харьковщине: уже 10 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 8960 просмотра

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В Златополе в результате двух ракетных ударов пострадали 10 мирных жителей в возрасте от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы, повреждено административное здание.

В результате двух ракетных обстрелов армии рф по городу Златополь Харьковской области известно уже о десяти пострадавших, сообщил во вторник глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Десять человек пострадали в результате двух обстрелов г. Златополь. В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы-госпитализированы в медицинское учреждение

- написал Синегубов. 

По его словам, повторный обстрел повредил административное здание.

Среди пострадавших, двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.

Ранее 

Сообщалось, что российская армия  нанесла ракетный удар по городу Златополь Харьковской области. Зафиксировано попадание возле банка. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война