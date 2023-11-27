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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двое суток мужчина бродил по заснеженным Карпатам в поисках границы, пока его не нашли пограничники

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 01:09  •  12071 просмотра

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Украинские пограничники спасли 40-летнего мужчину, который почти двое суток бродил по заснеженным высокогорьям, пытаясь нелегально попасть в Румынию. Мужчину нашли в 3 км от границы без надлежащего снаряжения, его состояние после спасения удовлетворительное.

Почти двое суток 40-летний житель Днепра блуждал заснеженным высокогорьем в поисках границы пока его спасли пограничники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

О том, что на горе Поп Иван Мармарошский находится человек, который просит о помощи, пограничники узнали от своих румынских коллег. Именно им поступило сообщение с геоданными местонахождения мужчины, которые указывали о его пребывании на территории Украины.

Пограничники отдела "Деловое" совместно со специалистами горного поисково-спасательного отделения немедленно организовали поисковые мероприятия.

Поисковую операцию осложнял высокий снежный покров, плохая видимость и поваленные деревья, которые препятствовали полноценному использованию автомобильной техники.

Человек без надлежащего снаряжения, в джинсах и кроссовках обнаружили в 3 километрах от границы. Цель своего пребывания в горах он объяснять отказался, хотя впоследствии признался в своих намерениях незаконно попасть в Румынию.

"Из-за надежды, что будут искать его румынские спасатели, которые впоследствии доставят его прямо в Румынию, мужчина и позвонил только им. Встрече с украинскими правоохранителями мужчина не обрадовался, выразив лишь возмущение, что ему пришлось долго ожидать их помощи.

Найду доставили в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное", - сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники устанавливают круг лиц, вероятно причастных к организации незаконного путешествия украинца.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Дві доби чоловік блукав засніженими Карпатами у пошуках кордону, аж поки його не знайшли прикордонники
For two days, the man was wandering in the snowy Carpathians in search of the border, until border guards found him
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Двое суток мужчина бродил по заснеженным Карпатам в поисках границы, пока его не нашли пограничники

Украинские пограничники спасли 40-летнего мужчину, который почти двое суток бродил по заснеженным высокогорьям, пытаясь нелегально попасть в Румынию. Мужчину нашли в 3 км от границы без надлежащего снаряжения, его состояние после спасения удовлетворительное.

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