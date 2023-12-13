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В результате ночной атаки рф на Одесскую область двое пострадавших: оба в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 12:59  •  10206 просмотра

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Двое пострадавших в результате атаки беспилотника на Одесскую область в тяжелом состоянии

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате ночной атаки россиян на Одесскую область, передает УНН.

Детали

Отметим, что этой ночью один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения города Одесса. Двое гражданских сотрудников получили ранения и ожоги.

"Мужчины продолжают лечение в медицинских учреждениях города. Состояние у обоих тяжелое. У 42-летнего слесаря авторемонтной КУ останавливалось сердце. Благодаря нашим врачам, реанимация прошла успешно.

Относительно состояния второго пострадавшего, 50-летнего дальнобойщика из Донецкой области, - врачи продолжают противошоковую, антибактериальную терапию. Мужчина находится в блоке интенсивной терапии ожогового профиля", - информирует Кипер.

Напомним

Этой ночью над Одесской областью силы ПВО сбили 9 "шахедов". Правоохранители фиксируют последствия очередных преступлений россиян.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Внаслідок нічної атаки рф на Одещину двоє постраждалих: обидва у тяжкому стані
Two victims of drone attack on Odesa are in serious condition
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