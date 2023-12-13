В результате ночной атаки рф на Одесскую область двое пострадавших: оба в тяжелом состоянии

Зеленский сделал заявление накануне саммита ЕС: если решение по Украине не будет положительным, то это путин наложил вето

Владимир Зеленский настаивает на том, что откладывание переговоров о членстве Украины в ЕС будет свидетельствовать о влиянии путина.