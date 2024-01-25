Двое погибших, 11 раненых - последствия российских атак в Донецкой области за сутки

Российские военные за прошедшие сутки нанесли 15 ударов по гражданскому населению Донецкой области. Ночью враг ударил ракетами по Алексеево-Дружковке. В результате вражеских атак за сутки два человека погибли, еще 11 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

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Сегодня после полуночи оккупанты направили две ракеты С-300 на Алексеево-Дружковку. Разрушениям подверглись 13 частных домов, учебное заведение, хозяйственная постройка, гражданские авто. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало - говорится в сообщении полиции.

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Как сообщается, враг за прошедшие сутки обстрелял 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Горняк, Курахово, поселок Острое, села Дачное, Алексеевка, Старая Николаевка.

Повреждено 55 гражданских объектов - 51 жилой дом, солнечную станцию, автомобиль, ЛЭП.

По Горняку россия ударила ракетой "Искандер" - убила двух человек, еще 9 получили ранения, в том числе два ребенка. Повреждены 30 частных домов и 2 многоквартирных дома, объект критической инфраструктуры -говорится в сообщении.

Восемь атак выдержала Авдеевка, вражескими снарядами травмированы двое жителей.

Старую Николаевку россияне накрыли "Градами", повредили 19 домов.

Враг вечером обстрелял одну из громад Николаевщины: поврежден объект критической инфраструктуры