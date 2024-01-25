Враг вечером обстрелял одну из громад Николаевщины: поврежден объект критической инфраструктуры

В результате вечернего обстрела российских войск Куцурубской громады Николаевской области поврежден объект критической инфраструктуры, без света остались три населенных пункта громады. В ночь на 25 января в небе над областью Силы обороны уничтожили один вражеский "шахед". Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Во время вечернего обстрела с. Дмитровка Куцурубской громады поврежден объект критической инфраструктуры, в результате чего без электроснабжения остались три населенных пункта громады. Также повреждения получили жилые дома. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Детали

Также сообщается, что в ночь на 25 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен БпЛА типа "Shahed-136/131".

Кроме того вчера, 24 января, утром два вражеских FPV-дрона при попытке атаковать с временно оккупированной территории, были обезврежены. В 11:07 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, указал Ким.

Также вчера в 15:49 и 18:50 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по двум населенным пунктам Куцурубской громады.

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