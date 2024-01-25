Ворог ввечері обстріляв одну з громад Миколаївщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Внаслідок вечірнього обстрілу російських військ Куцурубської громади Миколаївської області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, без світла залишилося три населені пункти громади. У ніч на 25 січня у небі над областю Сили оборони знищили один ворожий "шахед". Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Під час вечірнього обстрілу с. Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишилося три населені пункти громади. Також пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

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Також повідомляється, що у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу "Shahed-136/131".

Крім того учора, 24 січня, вранці два ворожих FPV-дрони при спробі атакувати з тимчасово окупованої території, були знешкоджені. Об 11:07 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, вказав Кім.

Також вчора о 15:49 та 18:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по двох населених пунктах Куцурубської громади.

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