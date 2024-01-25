Двоє загиблих, 11 поранених - наслідки російських атак на Донеччині за добу

Російські військові минулої доби завдали 15 ударів по цивільному населенню Донецької області. Вночі ворог вдарив ракетами по Олексієво-Дружківці. Внаслідок ворожих атак за добу двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.

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Сьогодні після опівночі окупанти спрямували дві ракети С-300 на Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 13 приватних будинків, заклад освіти, господарча споруда, цивільні авто. Інформації про постраждалих на цей час не надходило - йдеться у повідомленні поліції.

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Як повідомляється, ворог минулої доби обстріляв 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Курахове, селище Гостре, села Дачне, Олексіївка, Стара Миколаївка.

Пошкоджено 55 цивільних об’єктів - 51 житловий будинок, сонячну станцію, автомобіль, ЛЕП.

По Гірнику росія вдарила ракетою "Іскандер" - вбила двох людей, ще 9 дістали поранення, зокрема дві дитини. Пошкоджено 30 приватних осель і 2 багатоквартирних будинки, об’єкт критичної інфраструктури -йдеться у повідомленні.

Вісім атак витримала Авдіївка, ворожими снарядами травмовано двох жителів.

Стару Миколаївку росіяни накрили "Градами", пошкодили 19 домівок.

Ворог ввечері обстріляв одну з громад Миколаївщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури