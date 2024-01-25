Двоє загиблих, 11 поранених - наслідки російських атак на Донеччині за добу

ukenru
29 березня, 17:57 • 103274 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 120324 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120137 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158592 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134630 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130528 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142999 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145427 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387318 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172416 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 19645 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 12318 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 10312 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 17498 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 16897 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236228 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387318 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442121 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450428 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359785 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 120324 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131492 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125638 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99824 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108557 перегляди
Актуальне
Двоє загиблих, 11 поранених - наслідки російських атак на Донеччині за добу

Двоє загиблих, 11 поранених - наслідки російських атак на Донеччині за добу

Київ • УНН

 • 23198 перегляди

У Донецькій області російські війська здійснили 15 обстрілів за один день, внаслідок чого двоє людей загинули і 11 отримали поранення.

Російські військові минулої доби завдали 15 ударів по цивільному населенню Донецької області. Вночі ворог вдарив ракетами по Олексієво-Дружківці. Внаслідок ворожих атак за добу двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.

Деталі

Сьогодні після опівночі окупанти спрямували дві ракети С-300 на Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 13 приватних будинків, заклад освіти, господарча споруда, цивільні авто. Інформації про постраждалих на цей час не надходило

- йдеться у повідомленні поліції.

Деталі

Як повідомляється, ворог минулої доби обстріляв 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Курахове, селище Гостре, села Дачне, Олексіївка, Стара Миколаївка.

Пошкоджено 55 цивільних об’єктів - 51 житловий будинок, сонячну станцію, автомобіль, ЛЕП.

По Гірнику росія вдарила ракетою "Іскандер" - вбила двох людей, ще 9 дістали поранення, зокрема дві дитини. Пошкоджено 30 приватних осель і 2 багатоквартирних будинки, об’єкт критичної інфраструктури

-йдеться у повідомленні.

Вісім атак витримала Авдіївка, ворожими снарядами травмовано двох жителів.

Стару Миколаївку росіяни накрили "Градами", пошкодили 19 домівок.

Ворог ввечері обстріляв одну з громад Миколаївщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури25.01.24, 09:01 • 35976 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83