Двоє загиблих, 11 поранених - наслідки російських атак на Донеччині за добу
Київ • УНН
У Донецькій області російські війська здійснили 15 обстрілів за один день, внаслідок чого двоє людей загинули і 11 отримали поранення.
Російські військові минулої доби завдали 15 ударів по цивільному населенню Донецької області. Вночі ворог вдарив ракетами по Олексієво-Дружківці. Внаслідок ворожих атак за добу двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Донеччини.
Деталі
Сьогодні після опівночі окупанти спрямували дві ракети С-300 на Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 13 приватних будинків, заклад освіти, господарча споруда, цивільні авто. Інформації про постраждалих на цей час не надходило
Деталі
Як повідомляється, ворог минулої доби обстріляв 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Гірник, Курахове, селище Гостре, села Дачне, Олексіївка, Стара Миколаївка.
Пошкоджено 55 цивільних об’єктів - 51 житловий будинок, сонячну станцію, автомобіль, ЛЕП.
По Гірнику росія вдарила ракетою "Іскандер" - вбила двох людей, ще 9 дістали поранення, зокрема дві дитини. Пошкоджено 30 приватних осель і 2 багатоквартирних будинки, об’єкт критичної інфраструктури
Вісім атак витримала Авдіївка, ворожими снарядами травмовано двох жителів.
Стару Миколаївку росіяни накрили "Градами", пошкодили 19 домівок.
Ворог ввечері обстріляв одну з громад Миколаївщини: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури25.01.24, 09:01 • 35976 переглядiв