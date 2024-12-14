Движение вражеских дронов зафиксировано в некоторых регионах Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы сообщают об активном движении вражеских БпЛА в нескольких направлениях страны. Беспилотники движутся через Житомирскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.
Зафиксировано движение БпЛА в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы проинформировали об активном движении вражеских ударных беспилотников в нескольких направлениях:
1. На Житомирщине замечены дроны, направляющиеся в сторону Житомира.
2. Из Одесской области БпЛА движутся в направлении Винницкой области.
3. Группы дронов зафиксированы на маршрутах из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
4. На Харьковщине дроны курсируют на юг.
5. Беспилотники из Полтавской области направляются в Черкасскую область.
Силы ПВО находятся в полной готовности. Граждан призывают соблюдать правила безопасности, оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Киеве объявлена воздушная тревога13 дек. 2024, 05:04 • 16695 просмотров