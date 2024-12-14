Движение вражеских дронов зафиксировано в некоторых регионах Украины - ПС

Зафиксировано движение БпЛА в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы проинформировали об активном движении вражеских ударных беспилотников в нескольких направлениях:

1. На Житомирщине замечены дроны, направляющиеся в сторону Житомира.

2. Из Одесской области БпЛА движутся в направлении Винницкой области.

3. Группы дронов зафиксированы на маршрутах из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

4. На Харьковщине дроны курсируют на юг.

5. Беспилотники из Полтавской области направляются в Черкасскую область.

Силы ПВО находятся в полной готовности. Граждан призывают соблюдать правила безопасности, оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Киеве объявлена воздушная тревога