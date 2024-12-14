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Движение вражеских дронов зафиксировано в некоторых регионах Украины - ПС

Движение вражеских дронов зафиксировано в некоторых регионах Украины - ПС

Киев  •  УНН

 • 1053 просмотра

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Воздушные Силы сообщают об активном движении вражеских БпЛА в нескольких направлениях страны. Беспилотники движутся через Житомирскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Зафиксировано движение БпЛА в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы проинформировали об активном движении вражеских ударных беспилотников в нескольких направлениях: 

1. На Житомирщине замечены дроны, направляющиеся в сторону Житомира. 

2. Из Одесской области БпЛА движутся в направлении Винницкой области. 

3. Группы дронов зафиксированы на маршрутах из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину. 

4. На Харьковщине дроны курсируют на юг. 

5. Беспилотники из Полтавской области направляются в Черкасскую область. 

Силы ПВО находятся в полной готовности. Граждан призывают соблюдать правила безопасности, оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Киеве объявлена воздушная тревога13 дек. 2024, 05:04 • 16695 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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