Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье будет временно ограничено в пятницу - полиция
Киев • УНН
10 августа с 08:00 до 17:00 движение через Днепровскую ГЭС будет ограничено из-за ремонтных работ. Объезд будет осуществляться через Арочный мост о. Хортица, Новые мосты и мост имени Преображенского.
В пятницу, 10 августа, с 08:00 по 17:00 часов движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Патрульная полиция Запорожской области, передает УНН.
Детали
Движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ: 10 августа с 08:00 до 17:00 часов. Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Величара - ул. Сечи - ул. Таганская). А также, через Новые мосты и мост имени Преображенского
В полиции призвали водителей учесть информацию при планировании своего маршрута.
Напомним
Ранее движение транспорта через плотину Днепровской ГЭС перекрывалось 3 и 4 августа.