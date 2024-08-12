Движение на трассе Киев-Чоп в районе объездной Львова полностью перекрыто: произошло ДТП с грузовиком и бусом
Киев • УНН
На объездной Львова произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. Движение на трассе Киев-Чоп возле Подборцов полностью перекрыто, опубликована карта объезда.
В районе объездной Львова произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Движение на трассе Киев-Чоп возле Подборцов полностью перекрыто, сообщили в понедельник в патрульной полиции Львовской области, пишет УНН.
Детали
"На автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Подборцы (объездная Львова) движение перекрыто полностью. Произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса", - говорится в сообщении.
На месте происшествия, как указано, работают все необходимые службы.
Патрульные призывают учесть эту информацию при планировании маршрута движения. Опубликована карта возможного объезда упомянутого участка.
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