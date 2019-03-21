Двести килограммов кокаина в Одессе: в СБУ рассказали о двух спецоперациях

"В последнее время этот вид незаконного бизнеса очень сильно развился ... Сегодня должен был быть брифинг в Одессе по 200 кг кокаина, ликвидирован канал поставки. Проведены две прекрасные спецоперации совместно со спецслужбой и полицией Израиля. Задержана часть группы, которая занималась распространением, так же, наркотика кокаина на территории Европы и Израиля, задержаны участники группы в Украине", - сказал он.

По словам Демчина, в дальнейшем совместными усилиями было также проведены мероприятия в Израиле.

"Около 10 человек задержаны в Израиле и так же дело уже передано в суд там. Кроме того, один из главарей израильского группировки по сбыту наркотиков был задержан буквально две недели назад и передан израильским правоохранительным органам", - отметил он.

Напомним, 20 марта контейнер с наркотиками из Латинской Америки был изъят в торговом порту "Южный" во время совместной спецоперации Департамента противодействия наркопреступности (информацию от 20.03.19 было исправлено согласно официальным данным от НПУ) Нацполиции, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы.



